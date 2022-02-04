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Смотрите открытие Олимпиады на Rus.Postimees и телеканале Дуо 7

Сегодня начинаются Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Трансляция церемонии открытия одной из самых непредсказуемых из-за распространения коронавирусной инфекции Олимпиад начнется сегодня, в 14.00 на Rus.Postimees  и телеканале Дуо 7. 

Телеканал будет единственным эстонским телеканалом, который станет транслировать зимнюю Олимпиаду с комментариями на русском языке.

Прямая трансляция торжественной церемонии открытия с Пекинского национального стадиона, более известного как «Птичье гнездо», начнется на канале Дуо 7 в пятницу, 4 февраля, в 13:50. Повтор трансляции можно будет увидеть вечером того же дня в 21:05, а также в субботу, 5 февраля, в 12:35. Дата начала Олимпиады выбрана неслучайно: в эти дни в стране будет отмечаться Новый год по китайскому календарю. Подробности церемонии и всего шоу, как всегда, держатся в секрете, но зрелище обещают грандиозное.

Комментировать церемонию открытия зимних Олимпийских игр на телеканале Дуо 7 будут журналист и комментатор Стас Кузнецов и главный редактор портала Rus.Postimees Олеся Лагашина.

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