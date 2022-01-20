Ягудин и Плющенко высказались о составе сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

«Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логичное, - сказал Ягудин. - В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России. Основной вопрос у мужчин, конечно, стоял между Семененко и Мозалёвым, особенно после того, как Михаил Коляда получил небольшую травму и не смог поехать на чемпионат Европы, а вопрос этот должен был решиться именно на чемпионате Европы. И если Семененко вырвал себе путёвку на чемпионат мира в прошлом сезоне, то Мозалёв благодаря успешному катанию на чемпионатах России и Европы, где обошёл Семененко, в этом сезоне добился права выступить на Олимпиаде».

Ягудин добавил, что в целом всё действительно логично, но куда больше всех интересует выбор в командный турнир, причём в каждом из видов. «И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы», — цитирует Ягудина ТАСС.

Евгений Плющенко прокомментировал то, что российский фигурист Михаил Коляда попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине, несмотря на пропуск чемпионата Европы из-за травмы.

«Что касается Михаила Коляды, который уже выступал на Играх, то он сильный спортсмен. Он тренируется у моего великого тренера. Михаил не участвовал в чемпионате Европы, у них с Алексеем Николаевичем Мишиным было время. Они поработали, и он справится, я в него верю», — приводит слова Плющенко ТАСС.