Эстонская федерация биатлона утвердила состав олимпийской сборной

От женщин в состав сборной вошли Туули Томингас, Регина Оя, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. И если для Томингас, Оя и Кюльм это будет первая олимпиада, то Йоханна Талихярм уже выступала на двух зимних Олимпиадах – в Сочи и Пхенчхане.

От мужчин в Пекин поедут Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Рянкель. Для Сиймера это будет дебют на Олимпиаде. Эрмитс и Ряхкель выступали как в Сочи, так и в Пхенчхане. Для Цахкна эта Олимпиада будет второй в его карьере.

Исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета утвердит состав сборной в пятницу, 21 января.