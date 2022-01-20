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Эстонская федерация биатлона утвердила состав олимпийской сборной

Соревнования по биатлону, Отепя ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Руководство Эстонской федерации биатлона утвердило состав сборной, которая поедет на Олимпийские игры в Пекин. В состав сборной вошли четыре мужчины и четыре женщины.

От женщин в состав сборной вошли Туули Томингас, Регина Оя, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. И если для Томингас, Оя и Кюльм это будет первая олимпиада, то Йоханна Талихярм уже выступала на двух зимних Олимпиадах – в Сочи и Пхенчхане.

От мужчин в Пекин поедут Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Рянкель. Для Сиймера это будет дебют на Олимпиаде. Эрмитс и Ряхкель выступали как в Сочи, так и в Пхенчхане. Для Цахкна эта Олимпиада будет второй в его карьере.

Исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета утвердит состав сборной в пятницу, 21 января.

Биатлонисты будут сражаться за звание олимпийских чемпионов с 5 по 19 февраля 2022 года. В первый день пройдет смешанная эстафета.

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