Досада ⟩ Американский десятиборец получил травму из-за сломанного шеста и был вынужден прервать соревнование

Многие мужчины из-за травм прерывали соревнования, среди них и американский десятиборец Стивен Бастьен, который травмировал запястье из-за сломанного шеста. К счастью, он все-таки сможет продолжить дальнейшее выступление.

Сегодня спортсмен преодолел высоту 4 метра 60 см. Затем он поднял планку еще на 20 см, но сломавшийся шест не позволил ему реализовать еще одну попытку.