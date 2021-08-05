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Досада ⟩ Американский десятиборец получил травму из-за сломанного шеста и был вынужден прервать соревнование
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Десятиборье — это крайне тяжелое испытание, о чем свидетельствует и борьба на Олимпийских играх в Токио.

Многие мужчины из-за травм прерывали соревнования, среди них и американский десятиборец Стивен Бастьен, который травмировал запястье из-за сломанного шеста. К счастью, он все-таки сможет продолжить дальнейшее выступление.

Сегодня спортсмен преодолел высоту 4 метра 60 см. Затем он поднял планку еще на 20 см, но сломавшийся шест не позволил ему реализовать еще одну попытку.

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