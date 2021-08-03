Видео ⟩ Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Байлз это было первое полноценное выступление на Играх-2020 в Токио. До этого она снялась с командного многоборья после первого упражнения. Затем американка отказалась от участия в ряде личных дисциплин, сосредоточившись, как сообщалось, на проблемах с психикой.