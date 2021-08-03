Расмус Мяги занял в финале Олимпиады седьмое место и установил новый рекорд Эстонии

Серебряная медаль досталась Рэю Бэнджамину из США, а бронза у Элисона дос Сантоса из Бразилии.

Расмусу Мяги удалось установить новый национальный рекорд - 48,11 секунды. Предыдущий рекорд, установленный в полуфинале Олимпиады в Токио (48,36 секунды), также принадлежал Расмусу Мяги.

Как и весь мир, Мяги тоже был удивлен результатом, показанным победителем забега Вархольмом.

«Это какая-то мистика. Он сделал это снова в финале. В нужный момент против сильнейших соперников. Невероятно. В полуфинале он оставил не самое сильное впечатление. Рэй Бенджамин выглядел фаворитом», - сказал Мяги.

По словам Мяги, бежать по девятой дорожке - не самый плохой вариант. «Я и раньше по ней бегал. Ничего ужасного, мне не мешало. В каком-то смысле, так даже и лучше, так как никто перед глазами не маячил. Так я мог как следить за своим темпом, так и приглядывать за соперниками», - сказал он.