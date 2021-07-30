Видео ⟩ Страшная авария в гонках BMX: олимпийского чемпиона с трассы увезли в больницу

В третьем полуфинальном заезде 28-летний Филдс, который являлся одним из главных претендентов на победу, упал на первом повороте на 180 градусов. Американец натолкнулся на колесо гонщика, который ехал перед ним. Кроме того, по упавшему велогонщику проехались его преследователи, которые не успели притормозить, передает Русский TVNET.

BMX racing is brutal.



Hope Connor Fields is alright 🙏 pic.twitter.com/QZCkvuk2eW — djspice (@officialspicyj2) July 30, 2021

Филдса унесли с трассы на носилках и на машине скорой помощи доставили в больницу. Сейчас известно, что он находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.

Коннор Филдс является первым в истории США олимпийским чемпионом в велоспорте BMX. Он выиграл золото в Рио-2016 и был одним из главных фаворитов Игр в Токио.