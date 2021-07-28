«Настолько теплого приема мы не ожидали!»: жители Эстонии торжественно встретили олимпийских чемпионок

Знаменательный момент: множество жителей Эстонии пришли встретить олимпийских чемпионок – женскую сборную по фехтованию. В приемном холле старого павильона Таллиннского аэропорта вдруг раздается воинственное звучание японского барабана тайко. В зал входят Юлия Беляева, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. На лицах расплываются улыбки и зал чествует наших героинь, олимпийских чемпионок.
Когда закончились все соревнования, у меня было такое чувство, что это еще не конец — нам еще надо сражаться — это невозможно!
— делится эмоциями Катрина Лехис, которая долго не могла осознать, что теперь ее команда — лучшие из лучших и навсегда войдут в историю как победители на Олимпиаде в Токио.
— Как вы себя чувствуете и что вы ожидали от встречи в аэропорту?
Юлия Беляева: Безусловно мы думали, что нас встретят тепло, но что настолько и что так много народу будет — мы немножко в шоке!
— Вы оказали честь нашей стране, принеся победу, что вы ждете взамен от страны?
Ирина Эмбрих: Взамен мы ничего не ждем. Мы рады, что мы смогли предоставить такой спектр эмоций народу. Люди интересовались, смотрели и следили за нами.
Я люблю этот спорт и это была мечта всей моей жизни — выиграть медаль на Олимпийских играх. То, что нас поддерживает государство — это замечательно, но что-то ждать и требовать мы не имеем права.
— Что вам помогло победить?
И. Э.: Знаете, мы очень сплоченно шли к этой медали, и когда мы оказались в полуфинале, мы понимали, что со вторым местом нам не хотелось мириться, и поэтому мы старались завоевать это золото.
— Бывали ли вы раньше в Японии? Вам понравилась страна?
Ю. Б.: Да, два года назад мы побывали там, и тогда мы смогли немножко познакомиться с этой страной. А в этот раз, к сожалению, из-за вируса, мы находились только на территории деревни.
— О чем теперь можно мечтать эстонскому фехтованию?
Ю. Б.: Очень хотелось бы, чтобы этот вид спорта популяризировался, чтобы на тренировки приходило больше детей. Я надеюсь, что он станет теперь более популярным.