«Настолько теплого приема мы не ожидали!»: жители Эстонии торжественно встретили олимпийских чемпионок

Когда закончились все соревнования, у меня было такое чувство, что это еще не конец — нам еще надо сражаться — это невозможно!

— делится эмоциями Катрина Лехис, которая долго не могла осознать, что теперь ее команда — лучшие из лучших и навсегда войдут в историю как победители на Олимпиаде в Токио.

— Как вы себя чувствуете и что вы ожидали от встречи в аэропорту?

Юлия Беляева: Безусловно мы думали, что нас встретят тепло, но что настолько и что так много народу будет — мы немножко в шоке!

— Вы оказали честь нашей стране, принеся победу, что вы ждете взамен от страны?

Ирина Эмбрих: Взамен мы ничего не ждем. Мы рады, что мы смогли предоставить такой спектр эмоций народу. Люди интересовались, смотрели и следили за нами.

Я люблю этот спорт и это была мечта всей моей жизни — выиграть медаль на Олимпийских играх. То, что нас поддерживает государство — это замечательно, но что-то ждать и требовать мы не имеем права.

Золото эстонской женской сборной в командном зачете на шпагах. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

— Что вам помогло победить?

И. Э.: Знаете, мы очень сплоченно шли к этой медали, и когда мы оказались в полуфинале, мы понимали, что со вторым местом нам не хотелось мириться, и поэтому мы старались завоевать это золото.

— Бывали ли вы раньше в Японии? Вам понравилась страна?

Ю. Б.: Да, два года назад мы побывали там, и тогда мы смогли немножко познакомиться с этой страной. А в этот раз, к сожалению, из-за вируса, мы находились только на территории деревни.

— О чем теперь можно мечтать эстонскому фехтованию?