ВИДЕО ⟩ Наши чемпионки — Rus.Postimees: настолько теплого приема мы не ожидали!

Когда закончились все соревнования, у меня было такое чувство, что это еще не конец — нам еще надо сражаться — это просто невозможно!

— делится эмоциями Катрина Лехис, которая долго не могла осознать, что теперь ее команда — лучшие из лучших и навсегда войдут в историю как победители на Олимпиаде в Токио. Девушки завоевали золото в командной шпаге.

Золотая команда наших фехтовальщиц: Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Катарина Лехис и Эрика Кирпу вернулась на родину. ФОТО: Eero Vabamägi, Konstantin Sednev

— Как вы себя чувствуете и что вы ожидали от встречи в аэропорту?

Юлия Беляева: Безусловно мы думали, что нас встретят тепло, но что настолько и что так много народу будет — мы немножко в шоке!

Эрика Кирпу: Встреча — фантастическая! Я предполагала, что, наверное, будет (теплая) встреча, но чтоб такая?! Конечно, очень приятно. Огромное спасибо всем людям, которые нашли время, пришли, и вообще, в целом поддерживали и следили за соревнованиями.

— Вы оказали честь нашей стране, принеся победу, что вы ждете взамен от страны?

Ю. Б.: Взамен мы ничего не ждем. Мы рады, что мы смогли предоставить такой спектр эмоций народу. Люди интересовались, смотрели и следили за нами.

Ирина Эмбрих:Я люблю этот спорт и это была мечта всей моей жизни — выиграть медаль на Олимпийских играх. То, что нас поддерживает государство — это замечательно, но что-то ждать и требовать мы не имеем права.

Золото эстонской женской сборной в командном зачете на шпагах. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

— Из всех команд, кто был самым сильным соперником?

Э.К.: Наверное, претендентами на медаль были китаянки, однозначно. И даже полячки, несмотря на то, что мы у них выиграли (в полуфинале), они же вторые в мировом рейтинге.

— Что вам помогло победить?

И. Э.: Знаете, мы очень сплоченно шли к этой медали, и когда мы оказались в полуфинале, мы понимали, что со вторым местом нам не хотелось мириться, и поэтому мы старались завоевать это золото. Корея для нас — это тоже очень сильная команда, но вот мы оказались сильнее. Слава богу.

— Как проходили дни во время Игр: удавалось ли высыпаться или чувствовалось постоянное напряжение?

Э.К.: Удавалось поспать, не могу сказать, что было какое-то особое напряжение, даже было его меньше, чем на прошлой Олимпиаде. Не знаю, связано ли это с тем, что я старше и опытнее, и уже по-другому как-то реагирую. Или с тем, что эта Олимпиада была своеобразная из-за коронавируса. Было просто немножко скучно в какой-то момент, потому что мы были там долго и многое приелось. Невозможно было переключиться ни на что. В целом все прошло хорошо.

— Бывали ли вы раньше в Японии? Вам удалось погулять по Токио и посмотреть Японию?