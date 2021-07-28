ВИДЕО ⟩ Наши чемпионки — Rus.Postimees: настолько теплого приема мы не ожидали!

Знаменательный момент: множество жителей Эстонии пришли встретить олимпийских спортсменок – женскую сборную по фехтованию. В приемном холле старого павильона Таллиннского аэропорта вдруг раздается воинственное звучание японского барабана тайко. В зал входят Юлия Беляева, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. На лицах расплываются улыбки и зал чествует наших героинь, наших олимпийских чемпионок.
Когда закончились все соревнования, у меня было такое чувство, что это еще не конец — нам еще надо сражаться — это просто невозможно!
— делится эмоциями Катрина Лехис, которая долго не могла осознать, что теперь ее команда — лучшие из лучших и навсегда войдут в историю как победители на Олимпиаде в Токио. Девушки завоевали золото в командной шпаге.
— Как вы себя чувствуете и что вы ожидали от встречи в аэропорту?
Юлия Беляева: Безусловно мы думали, что нас встретят тепло, но что настолько и что так много народу будет — мы немножко в шоке!
Эрика Кирпу: Встреча — фантастическая! Я предполагала, что, наверное, будет (теплая) встреча, но чтоб такая?! Конечно, очень приятно. Огромное спасибо всем людям, которые нашли время, пришли, и вообще, в целом поддерживали и следили за соревнованиями.
— Вы оказали честь нашей стране, принеся победу, что вы ждете взамен от страны?
Ю. Б.: Взамен мы ничего не ждем. Мы рады, что мы смогли предоставить такой спектр эмоций народу. Люди интересовались, смотрели и следили за нами.
Ирина Эмбрих:Я люблю этот спорт и это была мечта всей моей жизни — выиграть медаль на Олимпийских играх. То, что нас поддерживает государство — это замечательно, но что-то ждать и требовать мы не имеем права.
— Из всех команд, кто был самым сильным соперником?
Э.К.: Наверное, претендентами на медаль были китаянки, однозначно. И даже полячки, несмотря на то, что мы у них выиграли (в полуфинале), они же вторые в мировом рейтинге.
— Что вам помогло победить?
И. Э.: Знаете, мы очень сплоченно шли к этой медали, и когда мы оказались в полуфинале, мы понимали, что со вторым местом нам не хотелось мириться, и поэтому мы старались завоевать это золото. Корея для нас — это тоже очень сильная команда, но вот мы оказались сильнее. Слава богу.
— Как проходили дни во время Игр: удавалось ли высыпаться или чувствовалось постоянное напряжение?
Э.К.: Удавалось поспать, не могу сказать, что было какое-то особое напряжение, даже было его меньше, чем на прошлой Олимпиаде. Не знаю, связано ли это с тем, что я старше и опытнее, и уже по-другому как-то реагирую. Или с тем, что эта Олимпиада была своеобразная из-за коронавируса. Было просто немножко скучно в какой-то момент, потому что мы были там долго и многое приелось. Невозможно было переключиться ни на что. В целом все прошло хорошо.
— Бывали ли вы раньше в Японии? Вам удалось погулять по Токио и посмотреть Японию?
Ю. Б.: Да, два года назад мы побывали там, и тогда мы смогли немножко познакомиться с этой страной. А в этот раз, к сожалению, из-за вируса, мы находились только на территории деревни.
Э.К.: В Японии не бывала. Мне бы хотелось вернуться в Токио, потому что то, что удалось увидеть со своего балкона и из окна автобуса - мне очень понравилось.
Мы были (словно) заточены! До того, как мы приехали в олимпийскую деревню, мы побывали в городе Саку (С 1 мая 2007 года был подписан договор о дружбе, и он является городом побратимом с эстонской волостью Саку - прим. Ред.). Еще нас один раз вывезли на экскурсию, и мы были такие довольные! Но из автобуса нас все равно в итоге не выпустили, показав окрестности из окна. Вернулись немного грустными.
— О чем теперь можно мечтать эстонскому фехтованию?
Ю. Б.: Очень хотелось бы, чтобы этот вид спорта популяризировался, чтобы на тренировки приходило больше детей. Я надеюсь, что он станет теперь более популярным.
Среди граждан, кто пришел поздравить олимпийских чемпионок, было и много юных фехтовальщиков, которые смотрели глазами полными восторга на олимпийскую четверку. Безусловно наши девушки как Д’Артаньян и три мушкетёра: «Один за всех и все за одного!». Думаю теперь, своим примером, они смогут вдохновить целое поколение юных ребят!
По словам Эрики Кирпу, фехтование — это красивый спорт, который может воплотить мечты в реальность. Она желает начинающим фехтовальщикам, в первую очередь, веры в себя, потому что необязательно будешь выигрывать, будет и много неудач:
Это как дорога с извилинами, которую нужно прожить, но, в конце концов, каждый придет к определенной мечте.
Смотрите видеорепортаж, как прошла встреча наших золотых медалисток!