Прямая трансляция ⟩ Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
В воскресенье, 8 августа, в 7:25 портал Rus.Postimees предлагает посмотреть битву за золотую медаль Олимпийских игр в Токио в женском волейболе.
В воскресенье, 8 августа, в 7:25 портал Rus.Postimees предлагает посмотреть битву за золотую медаль Олимпийских игр в Токио в женском волейболе.
Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу. В финальном матче американки обыграли команду Бразилии со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио, пишет championat.com.
В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).
Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по плаванию Дмитрий Пютсепп.