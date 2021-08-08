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Прямая трансляция ⟩ Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

В воскресенье, 8 августа, в 7:25 портал Rus.Postimees предлагает посмотреть битву за золотую медаль Олимпийских игр в Токио в женском волейболе.

Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу. В финальном матче американки обыграли команду Бразилии со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио, пишет championat.com.

В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по плаванию Дмитрий Пютсепп.

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