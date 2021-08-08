Прямая трансляция ⟩ Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу. В финальном матче американки обыграли команду Бразилии со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио, пишет championat.com.