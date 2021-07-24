Postimees в Токио ⟩ Вылетевшая на старте Кирпу: я определенно способна на большее

Начало встречи было для Кирпу сложным, и она проиграла стартовый период со счетом 2:4. Однако во втором периоде дела пошли лучше, и к его концу эстонка уже вышла вперед - 8:7. Что она изменила? «Тактические моменты и технически тренер немного помог», - сказала Кирпу в телеинтервью после встречи, но затем добавила, что она была слишком напряжена.

Это напряжение затем проявилось в третьем периоде. Кирпу повела со счетом 12:10, но американка сумела изменить счет до ничьей. В основное время никто из них не нанес решающий удар, и победитель был определен на дополнительной минуте. В итоге победила американка.

«Я была очень напряжена, - призналась разочарованная эстонка после соревнований. Не утешало и то, что поражение произошло в равносильном матче. «Да, был [равносильный], но я не думаю, что выложилась на полную. Я определенно способна на большее. Я была очень напряжена».

Через несколько минут Кирпу добавила изданию Postimees, что в начале матча ситуация была получше, но финал был напряженным.

«Не думаю, что я нервничала, поскольку я хорошо себя чувствовала здесь, в Токио. Напряженность возникла только сегодня в этом зале. Американцам обычно наслаждаются всем больше, мы часто застреваем в своих мыслях. Может, я переподготовилась. Если бы был еще один шанс, думаю, что фехтовала бы лучше», - сказала Кирпу.