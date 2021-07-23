Пт, 23.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Галерея ⟩ Сотни японцев протестуют против Олимпийских игр

Хотя Олимпийские игры в Токио уже официально стартовали, по-прежнему есть те, кто выражает свое несогласие с проведением такого масштабного мероприятия.

Ранее холодное отношение японцев к Олимпийским играм неоднократно отмечалось, и поэтому неудивительно, что к церемонии открытия игр состоялся протест. 

Больше всего озабоченности вызывает у протестующих опасность распространения коронавируса. В пятницу в Токио было выявлено 1359 новых зараженных, всего же 1979 новых случаев. Такие высокие показатели были в последний раз в Японии в январе этого года. 

НАВЕРХ
Back