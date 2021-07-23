Галерея ⟩ Сотни японцев протестуют против Олимпийских игр
Хотя Олимпийские игры в Токио уже официально стартовали, по-прежнему есть те, кто выражает свое несогласие с проведением такого масштабного мероприятия.
Хотя Олимпийские игры в Токио уже официально стартовали, по-прежнему есть те, кто выражает свое несогласие с проведением такого масштабного мероприятия.
Ранее холодное отношение японцев к Олимпийским играм неоднократно отмечалось, и поэтому неудивительно, что к церемонии открытия игр состоялся протест.
Больше всего озабоченности вызывает у протестующих опасность распространения коронавируса. В пятницу в Токио было выявлено 1359 новых зараженных, всего же 1979 новых случаев. Такие высокие показатели были в последний раз в Японии в январе этого года.