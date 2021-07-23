Тайфун может омрачить Олимпийские игры в Токио

Пока спортсменам приходилось сталкиваться с суровыми коронавирусными правилами и палящей жарой в Токио, теперь, похоже, им нужно готовиться к приличной буре.

В частности, Хасебе написал в Твиттере, что субтропическая зона низкого давления в Тихом океане может стать тайфуном и направиться в Японию. По его словам, тайфун может затронуть регион Канто, где расположен олимпийский город Токио.