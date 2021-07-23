Видео ⟩ Сборная Эстонии по гребле не смогла напрямую пробиться в финал Олимпиады

«Заезд был очень сложным. Было очевидно, что эта жара доставила нам немало хлопот. Мы тренировались по два раза в день. Это был перебор», - сказал Таймсоо в интервью телеканалу Kanal 2. По словам Таймсоо, все партнеры по команде выложились по полной.

«Стартовали хорошо. После заезда я сказал, что все было неплохо, но когда на последних 600 метрах надо было прибавить, набрать скорость - ничего не получилось», - сказал Таймсоо.

Хоть ветер во время гонки и мешал, по мнению Таймсоо, условия во время заезда все-таки были нормальными. «Было сложно, ни ничего сверхъестественного. Лодку иногда мотало вправо-влево. Там есть указатели, где будет турбулентность. Ничего ужасного не было, справились», - сказал он.

В какой же момент команда поняла, что надежды войти в двойку лидеров не остается? «Неловко признаваться, но довольно рано. Когда оставалось еще 800 метров, Тыну сказал, что надо грести активнее. Мы попытались набрать ход, но каждые 500 метров отыгрывали лишь секунду. Всего ничего. Мы поняли, что сильно прибавить не получится», - пояснил Таймсоо.

По мнению Таймсоо, повода для переживаний нет, так как на больших соревнованиях гребцы обычно долго запрягают, но быстро едут.

За эстонскую парную четверку выступают Каспар Таймсоо, Тыну Эндрексон, Аллар Рая и Юри-Микк Удам.

По итогам двух предварительных гонок в финал пробились Польша, Италия, Нидерланды и Австралия.