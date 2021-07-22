Стал известен первый соперник дзюдоиста Григория Минашкина

В весовой категории до 100 кг, в которой выступает 25 спортсменов, первым соперником Минашкина станет представитель Монголии Отгонбаатар Лхагвасурэн, занимающий в мировом рейтинге 15-ю строчку.

Однако, чтобы сохранить возможность завоевания медали, Минашкину придется одолеть занимающего четвертую строчку в рейтинге сильнейших - представителя Израиля Петера Пальчика. В четвертьфинальной схватке соперником может стать пятый номер мирового рейтинга - представляющий Японию Аарон Вольф.

За бронзовую медаль смогут побороться лишь проигравшие в четвертьфинале спортсмены.