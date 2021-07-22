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Стал известен первый соперник дзюдоиста Григория Минашкина

Григорий Минашкин. ФОТО: Erik Tikan

Григорий Минашкин, представляющий на Олимпиаде сборную Эстонии по дзюдо, сегодня узнал первого и возможных следующих соперников. Жеребьевка была не столь благосклонна к нашему спортсмену, пишет Postimees.

В весовой категории до 100 кг, в которой выступает 25 спортсменов, первым соперником Минашкина станет представитель Монголии Отгонбаатар Лхагвасурэн, занимающий в мировом рейтинге 15-ю строчку.

Однако, чтобы сохранить возможность завоевания медали, Минашкину придется одолеть занимающего четвертую строчку в рейтинге сильнейших - представителя Израиля Петера Пальчика. В четвертьфинальной схватке соперником может стать пятый номер мирового рейтинга - представляющий Японию Аарон Вольф.

За бронзовую медаль смогут побороться лишь проигравшие в четвертьфинале спортсмены.

Григорий Минашкин в своей весовой категории занимает в мировом рейтинге 25-ю строчку.

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