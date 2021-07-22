В первом круге олимпийского теннисного турнира Анетт Контавейт сыграет с Марией Саккари

Единственная представительница Эстонии на теннисном турнире в Токио, первая ракетка страны Анетт Контавейт (WTA 28) в стартовом раунде сыграет против занимающей 19-е место в мировом рейтинге гречанки Марии Саккари.

Как сообщила во время пресс-конференции Контавейт, чувствует она себя хорошо, а процесс акклиматизации проходит нормально.