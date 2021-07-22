В первом круге олимпийского теннисного турнира Анетт Контавейт сыграет с Марией Саккари
Международная федерация тенниса (ITF) в четверг опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.
Международная федерация тенниса (ITF) в четверг опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.
Единственная представительница Эстонии на теннисном турнире в Токио, первая ракетка страны Анетт Контавейт (WTA 28) в стартовом раунде сыграет против занимающей 19-е место в мировом рейтинге гречанки Марии Саккари.
Как сообщила во время пресс-конференции Контавейт, чувствует она себя хорошо, а процесс акклиматизации проходит нормально.
Ранее соперницы встречались друг против друга 9 раз на турнирах под эгидой WTA. Пока впереди со счетом 5:4 Саккари, получившая на Олимпиаде в Токио 14-й номер посева.