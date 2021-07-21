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Видео ⟩ Как выглядит Олимпийский стадион в Токио перед началом Игр?

Руководитель олимпийской программы Postimees Group Марко Кальювеэр за три дня до старта Игр в Токио посетил олимпийский стадион.

На данный момент на главной арене соревнований не так уж много людей, но это понятно, ведь мир борется с коронавирусом. Однако вокруг стадиона разные протестующие пытаются привлечь внимание СМИ.

Кроме того, Кальювеэр посетил Японский олимпийский музей, перед которым можно увидеть олимпийские огни прошлых трех игр. 

Смотрите видео!

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