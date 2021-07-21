Видео ⟩ Как выглядит Олимпийский стадион в Токио перед началом Игр?
Руководитель олимпийской программы Postimees Group Марко Кальювеэр за три дня до старта Игр в Токио посетил олимпийский стадион.
Руководитель олимпийской программы Postimees Group Марко Кальювеэр за три дня до старта Игр в Токио посетил олимпийский стадион.
На данный момент на главной арене соревнований не так уж много людей, но это понятно, ведь мир борется с коронавирусом. Однако вокруг стадиона разные протестующие пытаются привлечь внимание СМИ.
Кроме того, Кальювеэр посетил Японский олимпийский музей, перед которым можно увидеть олимпийские огни прошлых трех игр.
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