Прямая трансляция ⟩ Шведские метатели диска одержали двойную победу, золото на 100 м среди женщин завоевано с олимпийским рекордом

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли три комплекта медалей в легкой атлетике.
Швед Даниэль Столь одержал победу в метании диска. Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете.
Представительница Ямайки Элейн Томпсон выиграла золото на дистанции 100 м, показав второе время в истории.
Легкая атлетика
Диск, мужчины
1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,90
2. Симон Петтерсон (Швеция) – 67,39
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,07
4x400 м, микст
1. Польша – 3.09,87 (олимпийский рекорд)
2. Доминиканская Республика – 3.10,21
3. США – 3.10,22
100 м, женщины
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,61 (олимпийский рекорд)
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,74
3. Шэрика Джексон (Ямайка) – 10,76
Комментировали журналист Стас Кузнецов и многократная чемпионка Эстонии по легкой атлетике Екатерина Патюк.