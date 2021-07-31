Сб, 31.07.2021
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Прямая трансляция ⟩ Шведские метатели диска одержали двойную победу, золото на 100 м среди женщин завоевано с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх в Токио в субботу был определен олимпийский победитель в метании диска, смешанном беге 4х400 м и беге на 100 м среди женщин.

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли три комплекта медалей в легкой атлетике.

Швед Даниэль Столь одержал победу в метании диска. Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете.

Представительница Ямайки Элейн Томпсон выиграла золото на дистанции 100 м, показав второе время в истории.

Легкая атлетика

Диск, мужчины

1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,90

2. Симон Петтерсон (Швеция) – 67,39

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,07

4x400 м, микст

1. Польша – 3.09,87 (олимпийский рекорд)

2. Доминиканская Республика – 3.10,21

3. США – 3.10,22

100 м, женщины

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,61 (олимпийский рекорд)

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,74

3. Шэрика Джексон (Ямайка) – 10,76

Комментировали журналист Стас Кузнецов и многократная чемпионка Эстонии по легкой атлетике Екатерина Патюк.

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