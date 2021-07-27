Видео ⟩ Соревнования по плаванию: россияне побили мировой и олимпийский рекорды

200-метровка вольным стилем у пловцов-мужчин завершилась победой британца Тома Дина. Британец Данкан Скотт завоевал серебро, бронзу - бразилец Фернандо Шеффер.

В заплыве на спине на 100 м среди мужчин золото и серебро завоевали россияне Евгений Рылов и Климент Колесников. Рылов завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды. Климент уступил своему соотечественнику 0,02 секунды. Бронзу завоевал действующий обладатель мирового и олимпийского рекордов (51,85) американец Райан Мерфи. Он уступил Рылову 0,58 секунды.

В полуфинальном заплыве на 200 м в стиле баттерфляй вперед вырвался венгр Кристоф Милак (1:52.22 Q), бразилец Леонарду Гомес де Деус (1:54.97 Q) и уроженец ЮАР Чад Ле Клос (1:55.06 Q)

В финальном заплыве на 100 м на спине среди женщин золото заработала австралийка Кайли Рочель Маккаун (57.47). Серебро в кармане Кайли Масс из Канады (57.47). Бронза - у американки Реган Смит (58.05).

В финале 100 м брассом среди женщин на первом месте американка Лидия Элис Якоби (1:04.95), на втором - представительница ЮАР Татьяна Шёнмакер (1:05.22) и на третьем вновь американка Лилиан Кинг (1:05.54)

В полуфинальном заплыве на 200 м вольным стилем среди женщин вперед вырвались австралийка Ариарне Титмус (1:54.82 Q), пловчиха из Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги (1:55.16 Q) и американка Кэти Ледеки (1:55.34)

Напомним, что вчера эстонские пловцы Крегор Зирк и Энели Ефимова приняли участие в полуфинале на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м брассом соответственно. Пробиться в финал им, увы, не удалось.

Время Дистанция 04:40-04:51 Мужчины, 200 м вольным стилем 04:51-04:59 Женщины, 100 м на спине 04:59-05:07 Мужчины, 100 м на спине 05:15-05:25 Женщины 100 м брассом