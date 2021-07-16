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  • Главу МОК Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио

Главу МОК Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио

Токио. ФОТО: ANDRONIKI CHRISTODOULOU

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ, пишет Sports.

Инцидент произошел на совместной фотосессии перед началом встречи Коикэ и Баха.

Неизвестный мужчина, который находился на встрече как представитель прессы, прокричал: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».

С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.

Соревнования в столице и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Сейчас в Токио действует режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

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